Сейчас государство консолидирует все имеющиеся ресурсы на первоочередные нужды.

Украина предлагает инвесторам в ценные бумаги "Укравтодора" и "Укрэнерго" отсрочить выплату долгов по ним минимум на 2 года.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня правительство приняло документы, которыми предлагает держателям облигаций "Укравтодора" на сумму $700 млн отсрочить погашение процентов по ним до конца 2024 года. Также предложено владельцам ценных бумаг "Укрэнерго" на сумму $825 млн отсрочить выплаты на 2 года", - написал премьер.

Он выразил надежду на поддержку кредиторами обращения Украины, отметив, что в условиях нынешних беспрецедентных вызовов такая политика будет принадлежать ко всем ее обязательствам.

"В рамках согласованной и скоординированной политики, которую проводит Министерство финансов, Украина откровенно разговаривает со всеми своими кредиторами об отсрочке выплат по долгам, в частности по долгам государственных компаний", – отметил Шмыгаль.

По его словам, сейчас государство консолидирует все имеющиеся ресурсы для первоочередных нужд: финансирования армии, подготовки к отопительному сезону, выплаты пенсий, восстановления критической инфраструктуры.

Как сообщалось, неделей ранее предложила держателям еврооблигаций с 1 августа отсрочить все выплаты по ним и сроки погашения на два года, сохранив текущие ставки доходности.

"Укрэнерго" в ноябре прошлого года разместило под гарантии государства дебютные пятилетние "зеленые" еврооблигации на сумму $825 млн с доходностью 6,875% и выплате процентов дважды в год. Средства от выпуска еврооблигаций были направлены на оплату произведенной ВИЭ-генерацией электроэнергии.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) разместило под гарантии государства дебютные еврооблигации на $700 млн со ставкой 6,25% в июне прошлого года.

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