Это сэкономит госбюджету 200 млрд грн. Их направят на выплаты военным и поддержку экономики.

Правительство заручилось поддержкой кредиторов в отсрочке выплат по внешним обязательствам Украины до конца 2023 года с возможностью продления этого срока еще на год.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Мы провели честный разговор с нашими кредиторами и заручились их поддержкой в вопросе отсрочки выплат по внешним обязательствам Украины до конца 2023 года с возможностью продлить этот срок еще на год. Как результат - Украина сэкономит около 200 млрд грн", - сказал он.

Сэкономленные деньги, по словам Шмыгаля, будут направлены на другие первоочередные нужды: выплаты военным, пенсии, социальные программы и поддержку экономики.

Как сообщал УНИАН, 20 июля группа кредиторов Украины из стран G7 и членов Парижского клуба кредиторов объявила о намерении отсрочить выплату основной суммы долга и процентов до конца 2023 года с возможностью продления отсрочки на год.

С начала года Украина выплатила внешних долгов на $1,5 млрд.

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