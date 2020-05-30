Декларация Разумкова: особняк, квартиры, машины и милионные доходы

Председатель Верховной Рады в прошлом году получил 1,3 млн грн доходов и одолжил третьему лицу 26,7 млн грн.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков за прошлый год задекларировал 1,27 млн грн доходов, а также одолжил 26,7 млн грн третьему лицу.

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Об этом указано в декларации председателя парламента, обнародованной в Едином госреестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Так, в прошлом году председатель Верховной Рады получил 914,2 тыс. грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью; 178,53 тыс. грн - зарплаты в парламенте; 88 тыс. грн - зарплаты в ООО «Украинская политконсалтинговая группа»; 51,4 тыс. грн дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав; 27,8 тыс. грн дохода от продажи электроэнергии, произведенной из альтернативных источников энергии по «зеленому» тарифу.

Кроме этого, Разумков получил 10,3 тыс. грн государственной и социальной материальной помощи и 600 грн дохода от предоставления имущества в аренду.

Жена Разумкова, Юлия Чайка, в прошлом году получила 3,86 млн грн дохода от предпринимательской деятельности; 744,8 тыс. грн дохода от отчуждения движимого имущества, 550 грн дохода от предоставления имущества в аренду, 550 грн процентов и 171 грн «дополнительного блага».

Также в декларации указано, что Разумков сделал жене подарок в неденежной форме стоимостью 80,5 тыс. грн.

В собственности председателя парламента находится домовладение площадью 492,2 кв. м и земельный участок площадью 1020 кв. м в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области; нежилое помещение площадью 74,9 кв. м и квартира площадью 78,5 кв. м в Киеве, а также квартира площадью 232,4 кв. м и земельный участок площадью 500 кв. м в селе Здоровка Васильковского района Киевской области. Также ему принадлежит 50% квартиры общей площадью 165,55 кв. м в Киеве.

Жена политика владеет двумя квартирами в Киеве площадями 44,5 и 53,2 кв. м, домом площадью 489,6 кв. м и земельным участком площадью 962 кв. м в Николаеве. Также в Николаеве ей принадлежит 25% квартиры площадью 73,2 кв. м. В Николаеве она арендует земельный участок площадью 1333 кв. м, а также четыре помещения в Чигирине, Сагуновке и Мошнах Черкасской области общей площадью 253,8 кв. м.

Семья председателя парламента владеет четырьмя автомобилями: на Разумкова записаны Toyota Land Cruiser 200, 2013 года выпуска, Toyota Camry, 2012 года выпуска, а на его жену - Tesla Model S, 2017 года выпуска, BMW X5, 2016 года выпуска.

Жена спикера Верховной Рады имеет корпоративные права в трех компаниях (61% в «Интеринвест XXI век», 100% в «Бизнесинвестбуд» и 34% в ООО «Украинская политконсалтинговая группа»), а еще в четырех является конечным бенефициаром (в указанных выше и в «Интеринвест XXI век и компания»).

Разумков на банковских счетах хранит 90,4 тыс. грн, 1325 евро, 694 доллара, а также держит наличными 340 тыс. грн и 75 тыс. долларов. Его жена держит в банках 43,5 тыс. грн, а наличными - 570 тыс. грн и 90 тыс. долларов.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Денис Шмигаль за прошлый год задекларировал 3 млн 389 тыс. 62 грн доходов.

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