Дом, земля и миллионы гривень: Шмыгаль подал декларацию

Также премьер-министр Шмыгаль с супругой хранят наличными 235 тысяч долларов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал декларацию своих доходов за 2019 год.

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Об этом свидетельствуют данные декларации Шмыгаля в Едином реестре.

Согласно поданной декларации, премьер-министр владеет домом, земельными участками и почти 3,4 миллиона гривень доходов.

Отмечается, что Шмыгаль в 2019 году заработал 2 233 640 гривень в ВП "Бурштынская ТЭС ПАО ДТЭК" Западэнерго. Кроме того, 925 464 гривни он получил по совместительству в "ДТЭК Востокэнерго" и 229 958 гривень в Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Согласно декларации у него есть 155 тысяч долларов. Также он является собственником земельного участка в селе Хоросница Львовской области, площадь которого составляет 2200 квадратных метров, а также гараж - 15,9 квадратного метра.

Кроме того, у жены премьер-министра Екатерины Шмыгаль есть 80 тысяч долларов, а также дом во Львовской области площадью 215,9 квадратного метра и земельный участок в 151 квадратный метр.

Также в городе Каменка-Бугская и селе Хоросница Львовской области она владеет нежилым помещением в 417,2 квадратного метра и земельным участком площадью 2200 квадратных метров.

Вместе с тем у Екатерины есть автомобиль Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска.

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