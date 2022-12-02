Больше всего бюджет получил от уплаты импортного НДС (26,8 млрд грн) и налога на прибыль предприятий (23,6 млрд грн).

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину по итогам ноября дефицит общего фонда госбюджета Украины вырос на 163,3 млрд грн и превысил 807,5 млрд грн за период с января по ноябрь.

Как говорится в сообщении Министерства финансов, в ноябре в общий фонд государственного бюджета поступило 94,4 млрд грн. Больше всего бюджет получил от уплаты импортного НДС (26,8 млрд грн) и налога на прибыль предприятий (23,6 млрд грн). Также украинцы заплатили 12 млрд грн НДС с произведенных в Украине товаров.

Поступления ЕСВ в Пенсионный фонд и фонды социального страхования в ноябре составили 39 млрд грн. Расходы бюджета в ноябре составили 312,7 млрд грн, в частности общего фонда — в сумме 260,5 млрд грн.

Видео дня

Всего за январь-ноябрь расходы бюджета составили 2,3 трлн грн, в том числе общего фонда — 2,1 трлн грн, или 86,8% от росписи отчетного периода.

За счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 541 млрд грн, из которых на 370 млрд грн НБУ провел эмиссию гривны.

Из внешних источников привлечено еще 504,1 млрд грн, в частности — 237,3 млрд грн (6,7 млрд евро) займа ЕС в рамках нового пакета экстренной макрофинансовой помощи, 88,2 млрд грн (2,0 млрд СПЗ) от МВФ и другие займы. Платежи по погашению государственного долга за январь-ноябрь 2022 года составили 397,4 млрд грн (96,6% плана), платежи по обслуживанию — 149,6 млрд грн (89,9% плана).

За 11 месяцев года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 810,5 млрд грн; дефицит общего фонда — 807,5 млрд грн. Это почти на 500 млрд грн меньше росписи общего фонда на этот период в сумме 1,3 трлн гривен.

Государственные заимствования в общий фонд бюджета за 11 месяцев составили 1,1 трлн грн или 77% от запланированных на этот период.

От размещения облигаций удалось привлечь 593,5 млрд грн, в том числе 65,2 млрд грн в иностранной валюте ($1,6 млрд и 926,4 млн евро).

Война в Украине и госбюджет:

15 августа 2022 года из-за войны в Украине увеличили расходы госбюджета.

За январь-август 2022 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в сумме 416,9 млрд грн, в том числе общий фонд – в сумме 418,1 млрд грн против запланированного расписанием общего фонда на январь-август 2022 года дефицита в сумме 864,2 млрд грн. В августе фактический дефицит государственного бюджета составил 5,4 млрд грн.

18 октября 2022 года Рада увеличила расходы госбюджета на 2022 год на 387 миллиардов гривень.

Военные облигации в Украине:

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Министерство финансов начало выпуск военных облигаций с целью привлечения средств в государственный бюджет для финансирования дефицита. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. грн. Ставка доходности для гривневых облигаций колеблется от 12 до 16% годовых в зависимости от срока.

Кабинет министров имеет договоренность с Министерством финансов и Национальным банком, что последний будет выкупать военные облигации на сумму не более 30 млрд грн ежемесячно.

С 3 октября, украинцы могут купить военные облигации в приложении "Дия" и помочь экономике страны во время военного положения.

По состоянию на 29 ноября 2022 года Министерство финансов Украины сегодня разместило военные облигации на 21,2 млрд грн.

Вас также могут заинтересовать новости: