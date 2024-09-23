COMINBANK занял 7 место среди ТОП-19 банков с самыми надёжными депозитами

COMINBANK занял 7-е место среди ТОП-19 банков Украины с самыми надёжными (привлекательными) депозитами по итогам 1-го полугодия 2024 года от Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг".

Также в рамках 45-го рейтинга надёжности банковских депозитов Агентство составило рейтинг банковских продуктов для размещения (привлечения) средств населения. Эксперты проанализировали депозитные, карточные и сберегательные программы для населения 56 банков и определили лидеров рейтинга в трёх категориях.

Среди банков с иностранным капиталом лучшим банковским продуктом для размещения средств населения признана программа карты "ДОХІДНА" от АО "КОМИНБАНК". Программа предусматривает свободный доступ клиента к средствам, одновременно предлагая повышенную процентную ставку, и сочетает в себе преимущества депозита и банковской карты.

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Борис Рафалович, заместитель Председателя Правления АО "КОМИНБАНК":

"Мы строим долгосрочные отношения с нашими клиентами. Самые высокие процентные ставки предлагаем тем, кто размещает депозиты на срок от 6 до 18 месяцев. Такая стратегия позволяет нам обеспечить клиентам максимальный доход. Мы также стремимся, чтобы клиенты, которые сотрудничают с банком от 6 до 12 месяцев, продолжали работать с нами, переразмещая свои вклады на новые сроки. Важным показателем является то, что 3 из 4-х клиентов остаются с Коминбанком на следующий период".

Аналитики агентства отметили, что 2023 год COMINBANK завершил с прибылью после налогообложения в сумме 96,936 млн грн. За первое полугодие 2024 года прибыль банка после налогообложения составила 162,166 млн грн. По состоянию на начало третьего квартала 2024 года АО "КОМИНБАНК" имел высокий регулятивный капитал (Н1) на уровне 748,901 млн грн (при нормативе не менее 200 млн грн) и с запасом соблюдал норматив адекватности регулятивного капитала (Н2) на уровне 12,87% (при нормативном значении не менее 10%).

Также банк был хорошо обеспечен ликвидностью: коэффициент покрытия ликвидностью во всех валютах (LCRвв) на 01.07.2024 года составил 227,128%, а норматив долгосрочной ликвидности (NFSR) — 170,351%.

Общие итоги первого полугодия 2024 года от Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" свидетельствуют о том, что банковская система Украины постепенно начала сокращать ликвидность на фоне роста объема депозитов, при этом сохранился тренд на увеличение прибыльности.

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