В этом году стоимость биткоина увеличилась более чем в два раза.

Стоимость криптовалюты биткоин впервые с декабря 2017 года превысила $18 000.

Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk.

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Стоимость биткоина выросла до $18 162. Последний раз цена превышала $18 000 8 декабря 2017-го.

17 декабря 2017 года криптовалюта достигла своей максимальной цены — $19 666.

Агентство Bloomberg отмечает, что биткоин «быстро приближается к рекордным максимумам, которые почти три года назад спровоцировали манию у инвесторов, закончившуюся жестоким крахом».

В этом году стоимость биткоина увеличилась более чем в два раза. В 2017 году криптовалюта подорожала на 1375%, после чего обвалилась на 70%.

Хронология событий

В феврале 2020 года на фоне падения мировых фондовых рынков биткоин уверенно рос. 9 февраля цена криптовалюты пересекла отметку в $10 000 впервые с октября 2019-го.

Цена криптовалюты 13 марта упала на 32% до $3915, что было самым низким показателем с марта 2019 года.

11 мая 2020 года состоялся "халвинг" биткоина (BTC). Основная задача этого механизма, заложенного в протокол работы сети блокчейна более десяти лет назад - контролировать эмиссию криптовалюты и сдерживать ее инфляцию.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average, Nasdaq и S&P 500 обвалились на 9,5 процента по итогам торгов 12 марта. Это стало рекордным падением с 19 октября 1987 года, известного как "черный понедельник".

По состоянию на 28 июля 2020 года в начала карантина биткоин подорожал в три раза.

По состоянию на 21 октября 2020 года курс биткоина, который обвалился в начале сентября, достиг 12 291 доллар за монету.

22 октября 2020 года стоимость биткоина поднялась до годового максимума.

4 ноября 2020 года, в день президентских выборов в США курс самой главной криптовалюты — биткоина — ненадолго поднялся выше $14 000.

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Автор: УНИАН