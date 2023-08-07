Игорь Волобуев родился в Ахтырке Сумской области. После российского вторжения он уволился и уехал воевать в Украину, чтобы "защищать с оружием в руках свою родину".

Бывший вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев, уехавший воевать в Украину, получил награду ВСУ "Золотой крест".

Об этом сам Волобуев сообщил в Facebook, отметив что он служит украинскому народу. Судя по фото, которое он выложил, его наградили в конце июля. В разговоре с журналистами, он отметил, что награда была вручена "за успешное выполнение боевых задач".

"Золотой крест" относится к знакам отличия главнокомандующего ВСУ. Им награждают военных рядового и сержантского состава за успешное выполнение боевых задач.

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Война в Украине и позициия Воолобуева

Игорь Волобуев родился в Ахтырке Сумской области. До войны он занимал должность вице-президента "Газпромбанка". После российского вторжения в Украину, уже в апреле 2022года уволился и уехал воевать в Украину, чтобы "защищать с оружием в руках свою родину".

Сейчас он служит в Интернациональном легионе при ВСУ.

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