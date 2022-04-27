Волобуев подчеркнул, что агрессия РФ против Украины являются военным преступлением.

Вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев, уроженец Ахтырки Сумской области, выехал из РФ и вернулся в Украину, чтобы, по его словам, присоединиться к подразделениям теробороны.

Об этом он рассказал The Insider.

"По национальности я украинец… Я не мог больше наблюдать со стороны, что творит Россия с моей родиной. Мой визит — это как покаяние, я хочу отмыться от своего российского прошлого. Я хочу остаться в Украине до победы", — пояснил он, добавив, что хотел вернуться еще с 2004 году, но не смог этого сделать "по семейным обстоятельствам".

Волобуев также подчеркнул, что агрессия РФ против Украины являются военным преступлением.

"Это преступление со стороны Путина, российской власти и, на самом деле, российского народа. Потому что здесь убивает украинцев не Путин, ворует унитазы не Путин, насилует женщин не Путин. Это и есть русский народ. И я, хоть и по национальности украинец, тоже несу за это ответственность. Мне за это стыдно, я буду каяться за это всю жизнь, потому что на мне двойная ответственность — я ведь не просто россиянин. Я родился здесь, я прожил здесь 18 лет, поэтому отвечаю вдвойне и втройне", — признал топ-менеджер.

Напомним, в Испании нашли мертвым бывшего топ-менеджера газовой компании "Новатэк" Сергея Протосеню. В доме в курортном городе Льорет-де-Мар нашли также тела жены и дочери миллионера.

Вас также могут заинтересовать новости: