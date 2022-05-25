По словам министра финансов, в целом дефицит госбюджета в мае составляет 5 миллиардов долларов.

Для финансирования всех необходимых расходов в мае государственному бюджету не хватает еще 3 млрд долл.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время онлайн-дискуссии, организованной Atlantic Council.

По словам министра, в целом дефицит госбюджета в мае составляет 5 млрд долларов, но 2 млрд долларов предоставят международные партнеры, однако этого не хватит.

"В мае у нас не будет этой суммы (5 млрд долларов — УНИАН). Сейчас мы получили лишь 1,2 млрд долларов. До конца этого месяца мы ожидаем получить до 2 млрд долларов, но не 5 млрд долларов", - отметил Марченко.

Как сообщал УНИАН, ранее Сергей Марченко сообщил, что на фоне полномасштабного военного вторжения России Украина завершила апрель с дефицитом бюджета в 125 млрд грн. При этом поступления от налоговой и таможни составили 53 млрд грн, что превысило ожидания, а на май запланировано 57 млрд грн поступлений.

По словам министра, ежемесячный дефицит планируют погашать благодаря международным грантам и кредитам. Марченко добавил, что продолжаются переговоры о международных грантах в объеме 11 млрд долларов, из них 5 млрд долларов Украина уже получила.

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