Госструктуры потратили на борьбу с коронавирусом 2,6 миллиарда гривень: топ-5 поставщиков продукции

Крупнейшим поставщиком по сумме заключенных договоров за весь период карантина стало государственное научно-производственное объединение «Форт».

Государственные структуры в период с 18 марта по 30 апреля закупили товаров и услуг для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 через государственную систему продаж Prozorro на 2,6 млрд грн.

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Об этом сообщила пресс-служба Prozorro.

Крупнейшим поставщиком по сумме заключенных договоров за весь период карантина стало государственное научно-производственное объединение «Форт» Министерства внутренних дел Украины с показателем 142,1 млн грн по состоянию на 30 апреля. Все контракты компания заключила со структурами Национальной полиции.

В частности, «Форт» поставил 250 тыс костюмов биологической защиты для Центра обслуживания подразделений Национальной полиции Украины на сумму 69,8 млн грн.

На втором месте частная компания "Медгарант", поставившая продукции на сумму 95 млн грн. Эта компания поставляла аппараты искусственной вентиляции легких для медучреждений Харькова, Одессы, Тернополя, Полтавы.

На третьем месте по сумме имеющихся контрактов находится столичное коммунальное предприятие «Киевмедспецтранс» с показателем 87,6 млн грн. Предприятие предоставляет транспортные услуги медицинским учреждениям Киева.

Также в топ-5 поставщиков частная компания “Ксенко” (82,1 млн грн). В частности, компания поставила 17 комплектов ИВЛ для Львовского фтизиопульмонологического лечебно-диагностического центра на сумму 20,1 млн грн.

Замыкает топ-5 поставщиков по сумме контрактов частная компания “Лаб-сервис” (64,1 млн грн). Компания поставила 49 аппаратов ИВЛ для Департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА на сумму 37,2 млн грн.

В то же время топ-5 поставщиков по количеству заключенных сделок является другим. Больше всего контрактов заключила частная компания “Лизоформ медикал” (398 выигранных тендеров за период карантина). На втором месте медицинский центр “Г.Т.К.” (331). На третьем - сеть торговых центров “Эпицентр К” (321). На четвертом - БАДМ-Б (314). На пятом - компания “Медисан” (176).

Как сообщал УНИАН, 29 апреля Кабинет министров принял решение о выделении 100 млн грн для закупки около 200 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Министерство здравоохранения составляет перечень средств индивидуальной защиты для закупки в Государственное агентство резерва Украины.