Курс евро установлен на уровне 41,73 грн.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 23 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,48 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 14 копеек по сравнению с сегодняшним показателем.

Почти не изменились позиции национальной валюты относительно евро. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 41,73 грн/евро, то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 38,46/38,48 грн/долл., евро – 41,69/41,71 грн / евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 8 копеек – до 38,85 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,73 грн). А наличный евро в обменниках сегодня подорожал сразу на 13 копеек – до 42,21 грн/евро (курс продажи – 41,98 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 22 февраля, остался на предыдущем уровне – 38,80 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 42,15 грн за евро.

Продать доллар в банке можно по курсу 38,20 грн, евро – 41,15 грн за единицу иностранной валюты.

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