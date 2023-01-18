Пентагон также обратился к Южной Корее с просьбой передать Украине боеприпасы из американских запасов.

На сегодня менее половины поставляемых артснарядов США поступила из запасов в Израиле и Южной Кореи, рассказал The New York Times высокопоставленный американский чиновник.

ВСУ используют около 90 тысяч снарядов в месяц, что примерно в два раза превышает объем их производства в США и странах Европы. Вашингтон обратился к Израилю с просьбой передать Украине снаряды с американских складов, пока промышленность США нарастит их производство.

Израильские официальные лица выразили обеспокоенность таким предложением Пентагона, но все же согласились предоставить Киеву около 300 тысяч 155-мм снарядов - отчасти потому, что боеприпасы были американской собственностью.

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Израильские официальные лица заявили, что Израиль не изменил своей политики не поставлять Украине летальное оружие, а скорее присоединился к решению Америки использовать собственные боеприпасы по своему усмотрению.

Запас американской военной техники и боеприпасов в Израиле берет свое начало во время арабо-израильской войны 1973 года, когда Соединенные Штаты перебросили оружие по воздуху для пополнения запасов израильских сил.

После войны США открыли склады в Израиле, чтобы на них можно было положиться, если они снова попадут в кризис. Стратегический меморандум, подписанный двумя странами в 1980-х годах, проложил путь к "заблаговременному размещению" активов Пентагона в Израиле, по словам двух бывших американских чиновников и бывшего высокопоставленного израильского военного офицера, непосредственно осведомленных о соглашении.

В прошлом году Пентагон также обратился к Южной Корее с просьбой передать Украине боеприпасы из американских запасов.

По словам высокопоставленного американского чиновника, южнокорейцы были более готовы, чем израильтяне, сотрудничать с Соединенными Штатами в использовании запасов. Но они также возражали против доставки снарядов напрямую в Украину, хотя и по разным причинам, сказал чиновник. Правительство Южной Кореи не хотело, чтобы артснаряды с маркировкой R.O.K. (Республика Корея) появились в Украине в нарушение южнокорейских правил экспорта оружия.

Был достигнут компромисс: атиллерийские снаряды из корейских запасов будут отправлены для пополнения американских запасов в других местах.

Позиция Израиля по поставкам Украине вооружения

Израиль ввел почти полное эмбарго на продажу оружия Украине, опасаясь, что Россия может принять ответные меры, используя свои силы в Сирии, чтобы ограничить израильские авиаудары по иранским силам и силам "Хизбаллы".

Однако в Киеве все же питают надежду, что Израиль "проявит прагматизм". 13 января посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отметил, что идет работа над передачей израильских технологий.

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