Европарламент рассмотрит создание Украинского фонда на следующей неделе.

Профильные комитеты Европейского парламента поддержали создание Украинского фонда объемом в 50 млрд евро для поддержки Украины в течение 2024-2027 годов.

Об этом сообщила депутат Европейского парламента, заместитель председателя делегации парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамон в сети X (Twitter).

"Комитет Европейского парламента по иностранным делам един в поддержке Украины. Мы только что утвердили Украинский фонд – 50 млрд евро финансовой помощи на грядущие годы", – сообщила фон Крамон.

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В частности, на заседании комитета это решение поддержало 66 депутатов, выступило против пятеро.

По ее убеждению, на следующей неделе Европейский парламент в Страсбурге утвердит создание Украинского фонда.

"На пленарном заседании на следующей неделе в Страсбурге весь Европарламент снова сплотится в солидарности с Украиной", – подчеркнула она.

В повестке дня сайта Европарламента сказано, что рассмотрение создания Украинского фонда состоится 27 февраля.

На сайте Европарламента сказано, что евродепутаты одобрили многострочное финансирование для Украины.

В частности, три комитета ЕП – по вопросам бюджетов, по вопросам иностранных дел и по вопросам промышленности, научных исследований и энергетики – утвердили пересмотр долгосрочного бюджета ЕС – многолетнего финансового плана, который включает 50 млрд евро для Украинского фонда.

Помощь ЕС

Как сообщал УНИАН, 1 февраля лидеры стран-членов Европейского Союза на неформальном саммите приняли единогласное решение о создании Украинского фонда объемом в 50 млрд евро для поддержки Украины в течение 2024-2027 годов.

6 февраля Европейский парламент и Совет ЕС достигли предварительного согласия относительно создания этого Украинского фонда. Ожидается, что после завершения всех необходимых европейских процедур первый транш из Украинского фонда должно поступить в Украину уже в марте.

Ранее первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что первый транш из этого фонда составит 4,5 млрд евро.

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