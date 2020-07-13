Почти треть украинских компаний хотят продать активы в течение года – исследование
Около 29% украинских компаний планируют продавать свои активы или бизнес в ближайшие полгода-год, при этом только 18% из них планируют продавать активы в связи с негативным влиянием карантинных ограничений.
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Об этом сказано в исследовании украинской юридической компании Avellum.
Также 64% украинских компаний планируют предоставить скидку на продажу своих активов в связи с коронакризисом.
Согласно исследованию, 50% компаний планируют покупать новые активы и бизнес в ближайшие 6-12 месяцев. Около 26% не планируют таких покупок.
В то же время, 42% компаний планируют покупать активы в связи с коронакризисом и 94% компаний ожидают получить скидки при покупке активов.
Кроме этого, 63% компаний, которые планировали покупать новые активы до коронакризиса, не отменили такие свои планы.
Как сообщал УНИАН, согласно исследованию Европейской Бизнес Ассоциации, почти 60% украинских компаний понадобится до одного года на восстановление, чтобы достичь докарантинного уровня доходов.
Справка УНИАН. AVELLUM – украинская юридическая фирма, которая предоставляет полный спектр юридических услуг, с ключевой специализацией в сферах финансов, корпоративного права, разрешения споров, недвижимости, налогового и антимонопольного права.
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