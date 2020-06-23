Хроники карантина: украинский бизнес впервые за пять лет "ушел в минус"

Убытки бизнеса составили почти 5 миллиардов гривень.

В Украине по результатам первого квартала 2020 года убытки крупных и средних предприятий составили 4,9 миллиарда гривень, что зафиксировано впервые за несколько лет.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

"В I квартале 2020 года впервые с 2016 года крупные и средние предприятия сформировали чистый убыток в сумме 4,9 миллиарда гривень. Доля убыточных предприятий возросла до 41%, если сравнить с 27% в i квартале 2019 года", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, ухудшение финансовых результатов бизнеса стало одной из основных причин падения инвестиций, ведь 65% капитальных инвестиций финансируются за счет собственных средств предприятий.

Одновременно отмечается, что до начала коронакризиса украинские предприятия имели положительные деловые ожидания.

"Большинство предприятий ожидали улучшения своего финансового состояния, роста инвестиционных расходов на строительные работы, машины, оборудование и инвентарь. Однако из-за коронакризиса ожидания не оправдались", - добавили в Нацбанке.

Как сообщал УНИАН, ранее Нацбанк сообщил, что в Украине во втором квартале 2020 года через карантинные ограничения углубление падения реального ВВП.

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