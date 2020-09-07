Сейчас в Украине зарегистрировано более 1,9 миллиона физлиц-предпринимателей.

В Украине почти 2 миллиона физических лиц-предпринимателей и каждый из них платит в бюджет в среднем 13 тысяч гривень в год, а в 2019 году поступления в бюджет составили 25 миллиардов гривень.

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Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными OpenDataBot.

Рост поступлений в госбюджет

"За восемь лет поступления от ФЛП в бюджет выросли в 24 раза. Только за последние два года сумма поступлений выросла на 10 миллиардов гривень. В 2019 году предприниматели уплатили почти 25 миллиардов гривень, в 2018 году эта сумма составляла 19,8 миллиарда гривень, в 2017 - 15,4 миллиарда", - говорится в сообщении.

Развитие бизнеса в Украине

Отмечается, что количество ФЛП увеличивается в среднем на 7 тысяч ежемесячно: открывается около 20 тысяч, а закрывается около 13 тысяч. Сейчас в Украине зарегистрировано 1 миллион 903 тысяч 725 физлиц-предпринимателей.

"В 2016 году мы наблюдали за закрытием "спящих ФЛП", но сейчас Украина почти вернулась к пиковому показателю по количеству предпринимателей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в течение последних пяти лет в Украине наблюдается тенденция по увеличению количества женщин в бизнесе. В 2016 году в Украине было 43,7% женщин-предпринимателей. Уже в 2018 году этот показатель вырос до 45% ФОПов.

Что этому предшествовало

С 17 августа в Украине заработал обновленный Единый государственный реестр юридических лиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований.

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Автор: Дмитрий Шварц