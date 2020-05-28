Большинство проблем украинского рынка труда не из-за коронавируса – глава НБУ

В частности, по словам Смолия, среди проблем – низкая производительность труда, старение населения и трудовая миграция.

Основной удар коронавирус нанес по занятости, но большинство проблем украинского рынка труда связаны не с Covid-19.

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Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий в ходе ежегодной конференции НБУ и Нацбанка Польши.

"Годами одной из системных проблем украинской экономики было несоответствие навыков соискателей тем требованиям, которые устанавливают работодатели. Согласно результатам опросов бизнеса, еще в конце прошлого года треть предприятий отмечали недостаток рабочей силы среди ключевых факторов, ограничивающих производство. Отчасти именно поэтому, несмотря на значительный спрос бизнеса на рабочую силу, уровень безработицы в 2019 году был достаточно высоким", - сказал Смолий.

Второй причиной проблем украинской экономики глава НБУ назвал низкую производительность труда.

"Производительность труда, несмотря на рост в течение последних 15 лет, до сих пор остается низкой. Согласно рейтингу МОТ, по этому показателю мы находимся во второй сотне среди стран мира. В 2019 году производительность труда в Украине была ниже не только по сравнению со странами ЕС, но и с некоторыми постсоветскими государствами", - отметил Смолий.

Также глава НБУ считает, что в числе причин проблемности рынка труда в Украине - сокращение и старение населения.

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Как сообщил Смолий, Украина, по данным Всемирного банка, занимает 12-е место в мире по темпам сокращения населения. В среднем, на 10 работающих в Украине приходится 11 пенсионеров. Как следствие, Пенсионный фонд требует постоянных доплат из государственного бюджета.

"Высокая нагрузка на тех, кто работает, еще больше усиливает высокий уровень неформальной занятости. В 2019 году каждый пятый работник в Украине был занят неформально. По прогнозам Международной организации труда, в 2024 году нагрузка на трудоспособное население со стороны людей на содержании возрастет, если сравнить с 2019 годом, еще больше - на 6%", - сказал глава Нацбанка.

Кроме того, отмечает он, на состояние рынка труда в Украине влияет трудовая миграция, которая не только сказывается на количестве и качестве рабочих ресурсов и производительности труда внутри страны, но и делает украинскую экономику зависимой от объема денежных переводов. Украина, по словам Смолия, занимает 12-е место в мире по абсолютной сумме входящих денежных переводов и входит в 15-ку по их соотношению к ВВП (кроме островных стран).

Глава Нацбанка отметил также низкий уровень участия женщин в рабочей силе.

"В Украине, если сравнить с Европой, недостаточное привлечение женщин в рабочей силе. Если уровень участия мужчин в рабочей силе среди населения 15 лет и старше составляет 65%, то женщин - 49%. Это связано с осложненным доступом к услугам по уходу за детьми, низкой распространенностью частных и дистанционных форм занятости", - подчеркнул Смолий.

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, во втором квартале 2020 года уровень безработицы в Украине вырастет до 11,5%.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что количество официально зарегистрированных в Украине безработных выросло почти в 10 раз по сравнению с показателем до введения общенационального карантина.

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