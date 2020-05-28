Безработица в Украине достигнет пика во втором квартале - глава НБУ

Во втором полугодии уровень безработицы пойдет на спад и в целом по итогам года будет выше прошлогоднего, но ниже 10%.

Уровень безработицы в Украине достигнет пика во втором квартале, увеличившись до 11,5%, после чего во втором полугодии этот показатель пойдет на спад и в целом по итогам года будет выше прошлогоднего, но ниже 10%.

Читайте такжеКаждый шестой молодой человек в мире потерял работу из-за коронавируса

Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий в ходе ежегодной конференции НБУ и Нацбанка Польши.

"Мы ожидаем, что в нашей стране обусловленный коронакризисом уровень безработицы достигнет пика во втором квартале. Это - 11,5% против 8,2% в прошлом году. Вместе с постепенным смягчением карантинных мероприятий, которое началось в конце мая, и восстановлением экономики уровень безработицы также пойдет на спад во второй половине года, хотя и останется выше, чем годом ранее, но ниже 10%", - сказал Смолий.

Также он сообщил, что из-за коронакризиса во втором квартале количество рабочих часов, отработанных в целом в мире, может сократиться на 10,5% по сравнению с докризисным уровнем, что эквивалентно 305 миллионов рабочих мест, которые предусматривают полную занятость.

"Кроме того, существенно пострадать также могут еще 1,6 миллиард лиц, занятых в неформальной экономике, то есть около половины глобальной рабочей силы. Такие угрожающие цифры обнародовала Международная организация труда. Казалось бы, для коронавируса нет разницы - богатый человек или бедный, имеет высококвалифицированную профессию или рабочую. Однако на самом деле экономический эффект пандемии очень неравномерный", - отметил глава украинского центробанка.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что количество официально зарегистрированных в Украине безработных выросло почти в 10 раз по сравнению с показателем до введения общенационального карантина.

Больше всего безработных регистрируют в следующих секторах экономики: торговля и ремонт, сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность и государственное управление.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост безработицы в Украине в текущем году до 9,4%.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram