Еще накануне начала полномасштабной российской агрессии против Украины ряд государств объявили о предоставлении нам финансовой поддержки.

Администрация Байдена призвала Конгресс выделить 10 миллиардов долларов на безопасность Украины и в качестве помощи другим европейским государствам.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на два информированных источника.

Всего речь идет о 32 миллиардах долларов, из которых 22,5 миллиарда долларов направят на борьбу с коронавирусом в США.

На выделенные средства Украина должна усилить свою оборону, кибербезопасность, повысить энергетическую стабильность и закупить продовольствие для пострадавших областей в результате военной агрессии РФ.

Помощь Украине в российско-украинской войне

Еще накануне начала полномасштабной российской агрессии против Украины ряд государств объявили о предоставлении нам финансовой поддержки, а после начала российского наступления – предоставления этой помощи ускоряется, объемы увеличиваются, а также добавляются сокрушительные санкции, которые бьют не только по российской экономике в целом, но и по путинскому режиму, говорится в публикации УНИАН.

В частности, США предоставляют Украине суверенную кредитную гарантию на сумму до 1 млрд долл. Эти средства являются гарантией того, что нашему государству можно занимать средства, поскольку, несмотря на все вызовы, украинское правительство является платежеспособным.

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