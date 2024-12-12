После повышения военного сбора ультракороткие вклады начнут стремительно терять свою популярность.

Несмотря на увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, в первом квартале 2025 года глобальных изменений в условиях размещения средств на депозитах физических лиц не предвидится. Поэтому между коммерческими банками продолжится период значительной конкуренции за новых вкладчиков. Такое мнение высказал директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев в переданном УНИАН комментарии.

"В ноябре и декабре текущего года фиксируется ускорение инфляции до 10%. По прогнозам Нацбанка, эта тенденция сохранится и в начале 2025 года. Именно поэтому сейчас отсутствуют экономические условия для снижения учетной ставки и ставки по 3-месячным депсертификатам. Следовательно, доходность гривневых депозитов не претерпит существенных изменений", - подчеркнул банкир.

Он ожидает, что в первом квартале 2025 года средние ставки по гривневым вкладам будут такими:

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ультракороткие вклады со сроком размещения от 3 мес. до 6 мес. - 9,5% годовых;

вклады на срок от 9 мес. до 1 года - 11% годовых;

вклады от 1 года до 2,5 лет - 13% годовых.

В то же время, по предположению Замотаева, банки могут продолжить существующие акции, которые были внедрены накануне рождественско-новогодних праздников, по которым граждане могут оформить депозиты на более выгодных условиях, получив "бонусные" 0,5-1 п.п. к имеющимся ставкам.

По мнению эксперта, в начале 2025 года более 80% всех новых вкладов составят ультракороткие (от 3 до 6 мес.) и долговременные вклады (от 1 года). При этом он прогнозирует, что после повышения военного сбора ультракороткие вклады начнут стремительно терять свою популярность, если их условия будут оставаться на текущем уровне, ведь клиенты не смогут защитить размещенные средства от инфляционного обесценивания. Долговременные же вклады будут более популярными прежде всего из-за покрытия процентами инфляции.

Замотаев считает, что популярность более длительных вкладов (от 1 до 2,5 лет) будет связана с возможностью граждан не только сохранить средства, но и получить пассивную прибыль. Банкир напомнил, что со второй половины 2024 года коммерческие банки делают ставку именно на развитие долгосрочных вкладов, что позволяет им активизировать кредитование и предложить гражданам более выгодные ставки.

Эксперт прогнозирует, что в первом квартале 2025 года, по сравнению с четвертым кварталом текущего года, количество новых вкладов физических лиц может вырасти минимум на 3-5%. Однако активность новых вкладчиков может зависеть от ряда экономических факторов, среди которых уже упоминавшаяся инфляция, ситуация на валютном рынке (курсы доллара США и евро), объем получаемой международной финансовой помощи, объем валютных резервов страны и тому подобное.

Одновременно с этим, отмечает эксперт, есть ряд косвенных факторов, которые вместе могут влиять на граждан: это и перебои с электроснабжением, общая ситуация на фронте, внешние политические обстоятельства, связанные прежде всего с действиями новоизбранного президента США Дональда Трампа в отношении Украины и тому подобное:

"Есть ряд побочных факторов, связанных именно с деятельностью американского президента: это объем предоставляемой финансово-военной помощи, принятие во внимание интересов Украины на возможных переговорах со страной-агрессором. Однако мы склонны считать, что в первом квартале следующего года положительная динамика количества новых вкладов сохранится".

Депозиты в Украине

Увеличение военного сбора в Украине с 1,5% до 5% приведет к росту общей налоговой нагрузки с депозитных доходов до 23% (кроме дохода с депозитов военнослужащих), однако этот факт не повлияет на количество новых вкладчиков, прогнозировал директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев.

Ранее УНИАН писал о самых выгодных способах сохранить и получить прибыль. Среди самых популярных вариантов остаются депозиты, облигации внутреннего государственного займа и покупка иностранной валюты.

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