Отмечается, что если налоги все же повысят, то некоторые способы инвестирования потеряют свою привлекательность.

Украинцы ищут самые выгодные способы сохранить и преумножить свои средства. Среди самых популярных вариантов остаются депозиты, облигации внутреннего государственного займа и покупка иностранной валюты.

Банковские депозиты остаются простым и надежным способом инвестирования. Ставки по депозитам могут достигать 17% годовых в гривне и выше. Если в Украине все же повысят военный сбор, то их привлекательность упадет, ведь сократиться доход.

Еще одним популярным способом инвестировать – покупка облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

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"В сентябре 2023 года доходность ОВГЗ со сроками погашения 3, 6 и 12 месяцев составила 17%-18%-19% соответственно. Таким образом, инвестор, который вложит 10 тысяч гривень, может получить чистый доход на уровне 400-850-1800 гривень за соответствующий период, поскольку ОВГЗ не подлежат налогообложению", – объяснил старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович в комментарии РБК-Украина.

По его подсчетам, если инвестировать сегодня 10 тысяч гривень на 12 месяцев в ОВГЗ, депозит и эквивалентную сумму в долларах, то за год ОВГЗ принесет примерно 1500 гривень, депозит – около 1000 гривень, эквивалент в долларах – 900-1000 гривень при курсе 45 гривень за доллар.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что можно заработать больше, если продать доллар во время его подорожания и снова инвестировать, когда курс упадет.

Курс доллара в Украине - прогноз банкира на декабрь

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что в декабре ситуация на валютном рынке в корне не будет отличаться от осенней: влияние инфляции будет "сглажено", а возможный возросший спрос на валюту будет преодолеваться активными интервенциями Нацбанка.

Он считает, что в декабре маловероятны курсовые скачки, а общий рост курса, по сравнению с ноябрем, может составить от 0,2% до 0,8%. Таким образом, вполне возможно, что на 1 января 2025 года официальный курс остановится в пределах 41,6-41,8 грн/долл.

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