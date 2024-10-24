Усиление инфляционного давления заставляет многих искать надежные механизмы для сохранения средств.

Увеличение военного сбора с 1,5% до 5% приведет к росту общей налоговой нагрузки с депозитных доходов до 23% (кроме дохода с депозитов военнослужащих), однако этот факт не повлияет на количество новых вкладчиков.

Такое мнение высказал директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев. По его утверждению, уменьшение доходности вряд ли существенно повлияет на активность граждан, принявших для себя решение разместить средства в банках.

Во-первых, усиление инфляционного давления заставляет многих искать надежные механизмы для сохранения средств (для 70% граждан, имеющих свободные средства, считают для себя приоритетным размещение их именно на депозитах), а во-вторых, сейчас достаточный выбор депозитных программ на разный срок, что позволяет "подстроить" потребности конкретного человека под имеющиеся вклады.

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"Дискуссии о пересмотре налогов и в частности военного сбора ведутся с начала года, и только в течение последних 1,5 месяца "разговоры" и "рассуждения" приобрели четкие очертания. И за это время почти треть звонков в колцентр банка касалась вопросов, как может снизиться прибыль и какие депозитные программы дают возможность получить наибольшую доходность. То есть к такому уменьшению прибыли граждане вполне готовы и изменения в налогообложении не стали для них сенсацией", - отметил эксперт.

Замотаев отметил, что летом многие из потенциальных вкладчиков решили взять паузу, внимательно наблюдая за изменениями валютных курсов и за темпами инфляции. Именно поэтому по сравнению с январем-апрелем в летний период количество новых вкладов практически не менялось.

Однако уже в начале осени фиксируется изменение поведения граждан - возобновился интерес в основном к ультракоротким (3-6 мес.) и долговременным вкладам (с 1 года до 2,5 лет).

Банкир отметил, что сейчас инфляция является контролируемой и вряд ли до конца года пересечет прогнозируемую отметку в 8,5% в год, а в следующем году инфляция составит менее 10%, что также не является критическим для вкладчиков, которые намерены разместить средства на долгосрочных депозитах.

Относительно популярности длительных во времени вкладов (от 1 года до 2,5 лет), то, прежде всего, такие вклады интересны своими процентными ставками, ведь они самые большие на рынке: средние ставки достигают 13% годовых, а максимальные - 15% годовых. На его взгляд, длительные во времени вклады рассчитаны на тех граждан, кто, во-первых, имеет достаточно свободных средств и готов положить их в банк без чрезмерных опасений срочного расторжения депозитного соглашения.

"Можно сказать, что длительные во времени вклады рассчитаны на тех граждан, имеющих как значительные сбережения, так и значительный стабильный доход, что вместе позволяет вложить средства и получить пассивный доход. Сейчас можно говорить, что более 80% новых вкладов, открытых с сентября по ноябрь, - это ультракороткие и долговременные вклады, количество которых распределено почти поровну", - констатировал Замотаев.

Повышение военного сбора - последние новости

10 октября Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона о повышении налогов. Он предусматривает повышение военного сбора до 5% и расширение круга его плательщиков, в частности, 1% от дохода для плательщиков единого налога третьей группы; и в 10% размера минимальной заработной платы для физических лиц-предпринимателей-плательщиков единого налога первой, второй и четвертой группы.

Нардеп Нина Южанина сообщила, что военный сбор по ставке 5% с заработной платы и других доходов физических лиц начнет высчитываться только после подписания соответствующего закона президентом. При этом для ФЛП новый военный сбор будет действовать с 1 октября.

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