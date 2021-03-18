Рестораторы считают, что общий размер вознаграждения за услуги эквайринга не должен превышать 0,7% -1%.

Украинская Ресторанная Ассоциация обратилась к Президенту с просьбой рассмотреть вопрос о законодательном урегулировании размера эквайринга и межбанковской комиссии (интерчейндж) на заседании Национального Совета Реформ.

Рестораторы считают, что общий размер вознаграждения за услуги эквайринга не должен превышать 0,7%-1%.

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"Из-за высоких комиссий по сделкам, компании, особенно представители малого и среднего бизнеса, не мотивированы использовать электронные каналы. На сегодняшний день, услуги по инкассации в несколько раз ниже, чем средняя стоимость безналичной транзакции", - указано в письме предпринимателей к Президенту.

АРУ отметила, что стоимость услуг эквайринга в Европе давно урегулирована законодательно и является намного ниже, чем в Украине.

"Согласно информации, размещенной на официальном сайте Mastercard, размер комиссии интерчейндж в Украине может достигать до 2,4%, в то же Время, такие ставки в Италии, Бельгии, Австрии, Франции, Германии и т. д. соответствуют размеру, определенному Регламентом и составляют от 0,2% до 0,3%", - говорится в заявлении рестораторов.

Предприниматели просят Президента не только поднять вопрос на заседании совета Реформ, но и поддержать законопроекты, которые ограничивают стоимость услуг интерчейнджа и комиссионное вознаграждение за услуги эквайринга. В частности, законопроекты № 4178 и № 4178-1.

Рестораторы убеждены, что реализация этих инициатив будет способствовать уменьшению доли наличных расчетов и, как следствие, – развитию экономики государства, а также позволит бизнесу предоставлять надлежащий сервис клиентам.

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Автор: Иван Бойко