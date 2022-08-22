Ранее Нацбанк неоднократно штрафовал "Аккордбанк" за нарушение финансового мониторинга.

"Альфа-Банк Украина" (Sense Bank) подал иск на "Аккордбанк" из-за невыполнения сделки форексного свопа по продаже-покупке иностранной валюты против гривны в сумме 8 млн. долларов. Об этом сообщает УНН.

По информации "Альфа-Банка", "Аккордбанк" имеет задолженность в размере 8 млн долларов и не выполняет обязательства, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. По информации УНН, справка о соглашении между двумя банками была заключена 24 февраля, в первый день войны России с Украиной. По предварительным договоренностям," Аккордбанк", который принадлежит Даниилу Волынцу - мужу посла США в Украине Оксаны Маркаровой, должен был вернуть средства уже на следующий день - 25 февраля. Однако возвращения не произошло.

В "Альфа-Банке" отказались от комментариев. В то же время, по информации СМИ, юристы, знакомые с этим делом, утверждают, что "Аккордбанк" имеет возможность выполнить условия договора и в данном случае использует форс-мажор как повод для уклонения от обязательств. Более того - из-за того, что банк фактически полностью принадлежит мужу Маркаровой (владеет более 70% акций банка) - "Аккордбанк" якобы считал, что "Альфа-Банк" не решится подать иск, чтобы избежать конфликта с должностным лицом.

Ранее Нацбанк неоднократно штрафовал "Аккордбанк" за нарушение финансового мониторинга. В июле 2020 года Национальный банк применил к ПуАО "КБ "Аккордбанк" штраф в 300 тыс. грн за нарушение требований положений об осуществлении банками финмониторинга в части неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов. Сейчас Нацбанк судится с "Аккордбанком" относительно правомерности этого штрафа.

В НБУ также добавили, что в январе того же года приняли решение о наложении на банк штрафа в размере более 2 млн грн, которое было отменено в судебном порядке.