Кому война и горе, а кому - новый способ заработать.

В Украине обнаружили новую мошенническую схему. Злоумышленники используют социальные выплаты от различных организаций, чтобы нажиться.

Как предупредил в Facebook ПриватБанк, сейчас в Telegram-каналах распространяется информация о выплатах украинцам от ООН, ЕС, Приватбанка, "Дии" и даже НАТО. Мошенники предлагают перейти по ссылке на фишинговый сайт и пройти опрос (заполнить персональные данные и данные банковских карт) для получения помощи.

"Никогда не переходите по таким ссылкам. Вы потеряете свои деньги", - подчеркнули в банке.

В ведомстве отмечают, что банк не создавал каналы и боты для выплат в Telegram или других мессенджерах. Подавно для получения средств не нужно указывать конфиденциальные данные, в частности номера карточек, PIN-коды и пароли.

Чтобы не попасть в ловушку мошенников, запомните:

не переходите по сомнительным ссылкам: безопасные сайты содержат значок замка возле адреса, у мошеннических его не будет;

никому нельзя говорить номер карты, ее срок действия и CVV-код, пароли и PIN-коды;

доверяйте только официальным источникам информации. Все официальные выплаты от международных организаций, осуществляемые через ПриватБанк, содержатся на официальном сайте.

Ранее, как писал УНИАН, ПриватБанк резко повысил карточный курс к рыночному, вслед за крупнейшим банком свои курсы повысили monobank и другие крупные финучреждения. Все из-за махинации с валютой.

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