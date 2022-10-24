При этом все еще действует стандартная помощь: 300 злотых единовременного пособия, 500 злотых на каждого ребенка до 18 лет ежемесячно.

Польша с 1 января 2023 года сокращает доплату за жилье для украинских беженцев.

Об этом сказала руководитель отдела легализации миграционной платформы Ewl Мария Кузенко в эфире телемарафона.

"С 1 января украинцы, которые будут пользоваться убежищем до 4 месяцев, будут платить более 50% стоимости коллективного проживания. А что касается более 4 месяцев, то Польша даже прогнозирует, что будут взиматься до 100% оплаты", - сказала она.

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По ее словам, украинцы нуждаются в поддержке после приезда, чтобы найти работу, жилье, садик или школу для детей.

"Первые четыре месяца – это оптимальный срок, после которого украинцы могут самостоятельно себя обеспечивать. Но есть исключения для граждан с инвалидностью или матерей с детьми. Они смогут пользоваться помощью более долгий период времени", - пояснила Кузенко.

При этом все еще действует стандартная помощь: 300 злотых единовременного пособия, 500 злотых на каждого ребенка до 18 лет ежемесячно. Также 40 злотых-доплаты к стоимости жилья на 1 человека ежемесячно.

Эксперт также отметила, что в октябре количество мигрантов, приезжающих в Польшу, увеличилось ежедневно на 3-4 тысячи человек по сравнению с теми, кто возвращается в Украину.

Украинские беженцы в Европе - что известно

После начала российской войны против Украины страны в ЕС запустили директиву для приема беженцев. Тем, кто ищет защиты в ЕС, не нужно проходить длительную процедуру предоставления убежища. Кроме того, украинцы имеют прямые права на социальные выплаты, образование, жилье и разрешение на работу.

Европейская комиссия продлит еще на один год правила приема и предоставления защиты украинским беженцам.

В целом количество беженцев из Украины со статусом временной защиты в Европе достигла почти 4,2 миллиона

22 октября советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ударами по украинской критической инфраструктуре Россия хочет спровоцировать новые волны беженцев в Европу.

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