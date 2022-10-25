Благотворительный проект United4Ukraine вместе с онлайн-сервисом по размещению Airbnb возобновили программу по предоставлению бесплатного временного жилья украинским беженцам в Европе.
Об этом говорится в сообщении на официальной Facebook-странице United4Ukraine.
Подать заявку на бесплатное временное жилье в Европе можно на платформе UFU в разделе "Найти временное жилье".
В то же время, заявители должны соответствовать нескольким критериям:
- жилье предоставляется исключительно семьям с детьми
- жилье предоставляется от 7 до 30 дней
- проживание предоставляется только лицам, которые ранее не пользовались услугами United for Ukraine
Как отмечают организаторы акции, ранее в рамках проекта United for Ukraine они уже помогли найти жилье более чем 11 тысячам украинцев, спасавшихся от войны. Это сотни семей, которые нашли временное пристанище и смогли сосредоточиться на решении других важных вопросов, связанных с переездом в новую страну.
Как Airbnb помогает беженцам из Украины
В конце февраля 2022 года, сразу после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину, сервис Airbnb объявил о намерении бесплатно временно разместить до 100 тысяч беженцев из Украины в Европе. Тогда всем желающим владельцам жилья предлагали присоединиться к прогрограмме.
Одновременно сервис Airbnb остановил работу в России и Беларуси, а затем запретил россиянам и белорусам бронировать жилье по всему миру.
Вас также могут заинтересовать новости:
- 85% украинских беженцев намерены вернуться домой – опрос (инфографика)
- В Польше ожидают зимой новую волну беженцев из Украины: названо возможное количество
- Польша с 1 января сокращает доплату за жилье для украинских беженцев – эксперт
- Эксперт рассказала, какую работу и за какие деньги предлагают украинцам в Европе