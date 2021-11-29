Банкнота подписана Сергеем Арбузовым, который возглавлял НБУ с 2010 по 2012 год.

Редкую купюру номиналом 50 гривень выставили на продажу. За банкноту хотят выручить 1 тысячу долларов – 27 тысяч гривень.

Соответствующее объявление размещено на сайте онлайн-аукциона Violity.

Владелец купюры утверждает, что 50 гривень выпущены в 2011 году. На банкноте есть специальная голограмма, которая свидетельствует, что купюра выпущена к 20-летию Национального банка Украины. Всего в Украине напечатали 1 тысячу таких купюр.

Кроме того, именно эти 50 гривень имеют номер 10 - серия и номер: НБ 0000010. Также уникальность этой банкноте придает подпись Сергея Арбузова, который возглавлял НБУ с 2010 по 2012 год.

По словам владельца 50 гривень, банкнота в идеальном состоянии и продается с оригинальным подарочным конвертом.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине все активнее развивается новый способ заработка - нумизматика и бонистика. Коллекционеры готовы платить десятки тысяч гривень за редкие монеты, которые, на первый взгляд, ничем не отличаются от других.

Какие монеты Украины можно дорого продать - читайте в большом материале.

К примеру, в Украине продавали за сумасшедшие деньги обычную монету номиналом в одну гривню 2006 года чеканки. Владелец хотел получить за нее не менее 100 тысяч гривень и утверждал что она имеет некую мистическую силу.

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Автор: Анастасия Горбачева