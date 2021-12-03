По статистике, за первые три квартала 2021 года украинская экономика выросла на 2,8%.

Рост теневой экономики является проблемой для ряда стран, в том числе и Украины.

Об этом телеканалу "Дом" рассказал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

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"Если посмотреть по миру, то цифры объема теневой экономики отличаются, но она есть везде. Например, самый высокий уровень теневой экономики в Евросоюзе, согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, - это будет Венгрия, около 25% экономики", - отметил эксперт, добавив, что, согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, уровень украинской "тени" — около 50%.

Он подчеркнул, что, по статистике, за первые три квартала 2021 года украинская экономика выросла на 2,8%, но в то же время потребление электроэнергии увеличилось на 6,8%.

"А уровень потребления электроэнергии — это косвенный фактор, на основании которого мы можем судить об объеме теневой экономики. То есть мы видим колоссальный разрыв, и это свидетельствует для меня о том, что есть высокая доля теневого сектора экономики. И, к сожалению, она еще имеет тенденцию на увеличение", — уточнил советник президента.

Он добавил, что такая ситуация имеет как негативные, так и положительные аспекты.

"Это и плохо, и хорошо. Хорошо с той точки зрения, что у тебя всегда есть запас для детенизации. То есть, проводя детенизацию, ты вытаскиваешь экономику на свет. И это означает, что твой ВВП будет не такой, о котором сказал глава государства, выступая в Верховной Раде, он сказал о более 190 млрд долл., об историческом максимуме. А на самом деле в этом году он мог бы быть намного больше. Чуть ли не на минимум 25% выше того, что мы сейчас с вами имеем. То есть, на самом деле наш ВВП может быть за пределами 250 млрд долл. довольно быстро и легко. Вопрос - что ты для этого делаешь?", - сказал Устенко.

Борьба с теневой экономикой:

В феврале 2020 года Национальный банк со ссылкой на исследование компании Ernst & Young заявил, что теневые операции в Украине составляют 23,8% от официального ВВП, или 846 млрд грн.

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что теневые операции в Украине составляют половину от официального ВВП, потому что только 40% сделок от общего объема потребления проводятся через фискальные аппараты.

17 сентября 2021 года первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко заявил о том, что Министерство экономики в ближайшее время закончит разработку трехлетнего плана действий, которые позволят уменьшить долю теневой экономики до 25%.

Автор: Богдан Слуцкий