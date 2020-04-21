В Украине после Пасхи дешевеет валюта: сколько стоит доллар
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2707,74 (17 апреля – 2720,22)
100 EUR – 2942,77 (17 апреля – 2963,41)
На межбанковском валютном рынке Украины в пятницу, 17 апреля, к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,07/27,10 гривни/доллар, к евро – 29,37/29,40 гривни/евро.
Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро пятницы, 17 апреля, снизилась в среднем на 10 копеек - до 27,40 гривни за доллар, стоимость евро снизилась на 15 копеек - до 29,80 гривни.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 17 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,20 гривни/доллар, то есть гривня после двухдневного падения выросла к доллару на 2 копейки.