В обменниках подешевела валюта: почем можно купить доллар и евро

Стоимость доллара в столичных обменниках просела до 27,40 грн.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро пятницы, 17 апреля, снизилась на 10 копеек - до 27,40 грн за доллар.

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро по сравнению с предыдущим днем снизилась на 15 копеек - до 29,80 грн.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,00 грн за доллар, евро – 29,10 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 17 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,20 грн/долл., то есть гривня после двухдневного падения выросла к доллару на 2 копейки.