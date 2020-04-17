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В обменниках подешевела валюта: почем можно купить доллар и евро

11:58, 17 апреля 2020
Финансы
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Стоимость евро снизилась до 29,80 грн / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро по сравнению с предыдущим днем снизилась на 15 копеек - до 29,80 грн.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,00 грн за доллар, евро – 29,10 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 17 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,20 грн/долл., то есть гривня после двухдневного падения выросла к доллару на 2 копейки.

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