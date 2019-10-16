Закупки от 1 копейки: Зеленский подписал закон об усовершенствовании Prozorro

Закон обязывает заказчика предоставлять отчеты в систему ProZorro о всех закупках стоимостью от 1 копейки (ранее - от 50 тыс. грн).

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в закон Украины «О публичных закупках» и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок» № 114-IX, принятый парламентом 19 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Закон имеет целью обеспечение эффективного, прозрачного и качественного осуществления публичных закупок, предотвращение проявлений коррупции, развитие конкурентной среды и добросовестной конкуренции в сфере публичных закупок в Украине», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что документ содержит ряд нововведений, которые будут способствовать повышению эффективности закупок, введению ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок, совершенствованию механизма обжалования тендеров, гармонизации с международными стандартами.

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В частности, согласно закону, использование электронной системы ProZorro становится обязательным для осуществления государственных закупок стоимостью от 50 тысяч гривень (ранее порог был от 200 тысяч гривень). Это поможет вывести из тени более четверти миллиона закупок в год, отметили в пресс-службе.

Также закон обязывает заказчика предоставлять отчеты в систему ProZorro о всех закупках стоимостью от 1 копейки (ранее - от 50 тысяч гривень).

«Бизнес, который победил в тендере, будет иметь 24 часа на исправление незначительных ошибок в тендерном предложении. Это позволит предпринимателям не потерять тендер, а госзаказчику сохранить наиболее экономически выгодное предложение», - отмечается в сообщении.

Также документ вводит дифференцированную плату за подачу жалобы в Антимонопольный комитет Украины (через отдельное постановление Кабмина). Это позволит прекратить необоснованное обжалование большого количества закупок и задержку проведения тендеров. Также закон предусматривает возврат платы в случае удовлетворения жалобы поставщика. За невыполнение решения АМКУ предусмотрена ответственность руководителя заказчика и штраф.

Кроме того, добавили в пресс-службе, закон усиливает ответственность за нарушение законодательства для недобросовестных заказчиков и вводит персональную ответственность должностных лиц. В частности, если будут приобретены товары, работы и услуги до/без закупки или будет заключен договор до/без закупки, то на руководителя заказчика ждет штраф от 2 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также законом предусмотрен инструмент для борьбы с демпингом - система будет указывать на аномально низкую цену, и поставщик ее будет обосновать для заключения договора с заказчиком.

Документ также предусматривает новые инструменты для повышения эффективности закупок, в частности электронные каталоги ProZorro Market и должности уполномоченных лиц для профессионализации закупок.

Кроме того, закон продлевает на 2 года срок закупок лекарств и вакцин через международные организации (до 2022 года). Перечень лекарств и порядок закупок утверждать Кабинет министров Украины.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через шесть месяцев после публикации, кроме раздела VI, который вводится в действие через 12 месяцев со дня опубликования.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Верховная Рада приняла закон № 1076 «О внесении изменений в Закон Украины «О государственных закупках» и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования государственных закупок».

Народный депутат Украины Роксолана Пидласа, докладывая по законопроекту, отметила, что после принятия этого документа покупать у «своих» станет намного сложнее, а коррупции в закупках будет гораздо меньше.