Законопроект о банках, необходимый для кредита МВФ, может быть готов к рассмотрению во втором чтении 22 апреля

Следующее заседание профильного комитета должна состояться 21 апреля, и ему необходимо будет около 21 часа, чтобы завершить работу над подготовкой законопроекта к рассмотрению.

Заместитель председателя фракции "Голос", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк предполагает, что законопроект о банковском регулировании может быть готов к рассмотрению во втором чтении 22 апреля.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Железняк отметил, что сегодня состоялось заседание подкомитета по вопросам банковской деятельности их комитета по законопроекту о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д).

"Рассматривали только порядок обсуждения законопроекта дальше. Решили, что 16 585 поправок (последние данные по сводной таблицей) нет смысла рассматривать отдельно, ведь многие из них противоречат друг другу. Поэтому, согласно Регламенту, будем выносить на рассмотрение отдельные абзацы законопроекта (таких 63) и голосовать их", - отметил депутат.

Так, добавил он, по предварительным подсчетам, такая процедура может длиться 21 час.

"Учитывая, что предварительно комитет назначен на следующий вторник (21/04) в 10:00, то где-то утром в среду из Zoom-а комитета должен пойти белый дым вместе с решением комитета ко второму чтению", - написал Железняк.