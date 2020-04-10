Разумков назвал сроки рассмотрения законопроекта о банках, необходимого для программы МВФ

Спикер заметил, что 16 тысяч поправок к законопроекту - это "антирекорд" украинского парламента.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, когда парламент может рассмотреть законопроект о банковском регулировании.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге по итогам совещания с руководством фракций и групп, а также представителями правительства.

Отвечая на вопрос относительно рассмотрения законопроекта о банковском регулировании, спикер заметил: "Это антирекорд украинского парламента. Такого еще никогда не было. 16 тысяч правок мы не получали никогда. Я считаю, что это направлено на то, чтобы заблокировать работу парламента. Потому что полгода, учитывая коронавирус, идя полностью по всем правкам, то это гораздо больше может быть. И на это парламент не пойдет, потому что мы понимаем все те вызовы, которые сегодня стоят перед Верховной Радой Украины".

Так, говоря о самом рассмотрении законопроекта, спикер отметил, что пока не может сказать, когда это произойдет.

"По состоянию на сегодня еще не сформирована таблица. 16 тысяч правок - вы не представляете сколько. Если мы говорим о рынке земли, - там было 4 тысячи 18 правок - это была кипа бумаг. То есть, я думаю, что если мы говорим о количестве таблиц к закону о банках, так называемого, то это где-то плюс-минус мой рост", - сказал председатель ВР.

Так, пояснил он, профильный комитет должен подготовить правки, сформировать таблицу, пройтись по правкам и определиться, какие из них учитываются, а какие - нет.

"Только после этого этот документ можно будет рассматривать в зале Верховной Рады Украины... Трудно сказать, сколько на это уйдет времени", - подытожил Разумков и высказал мнение, что на это уйдет "немного времени".