Герус инициировал законопроект о запрете импорта энергии, угля и картофеля из России

Депутат пояснил, что законопроект был инициирован, чтобы обратить внимание на то, что проблема на рынке электрической энергии гораздо шире и упирается не только в импорт.

Глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус инициировал законопроект о введении полного запрета импорта электроэнергии, каменного угля и антрацита, а также картофеля из Российской Федерации.

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Соответствующий альтернативный законопроект №3262-1 зарегистрирован в Верховной Раде 10 апреля.

"Запрещается продажа и/или поставка электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации по двусторонним договорам, на рынке «на сутки вперед», на внутрисуточном рынке и на балансирующем рынке", - сказано в документе.

Действующим законопроектом предусмотрен запрет на покупку электричества из России только по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке.

Кроме того, депутат предлагает законопроектом ввести запрет на ввоз на таможенную территорию Украины товаров, происхождением из РФ. В частности, свежего картофеля, а также каменного угля, антрацита и других видов твердого топлива, полученных из каменного угля.

В пояснительной записке к документу сказано, что в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации государство должно создавать условия для уменьшения импорта товаров происхождением из государства-агрессора, особенно на рынках стратегического сырья.

Герус в комментарии УНИАН пояснил, что законопроект был инициирован, чтобы обратить внимание на то, что проблема на рынке электрической энергии гораздо шире и упирается не только в импорт.

"Если запрещать, то нужно запрещать не отдельные товары, которые создают конкуренцию олигархическим монополиям, а нужно анализировать широкую картинку", - сказал он.

По мнению депутата, принятие законопроекта не окажет влияния на рынок электрической энергии, поскольку фактически импорт и так не осуществляется.

"У нас нет импорта электроэнергии из РФ еще с 1 марта, сейчас такой импорт запрещен решением НКРЭКУ. Поэтому сейчас нет импорта, следовательно, и нет никакого влияния от импорта", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отменила аукционы, на которых распределяется пропускная способность межгосударственных связей с Россией и Беларусью на 2020 год.

Соответствующее решение, которое регламентирует период действия карантина и 30 дней после его окончания, означает запрет импорта из этих стран.

По данным оператора Объединенной энергосистемы страны - Национальной энергетической компании "Укрэнерго", доля импортной электроэнергии в энергосистеме Украины в феврале 2020 года составила 3,9%.

В торговую зону ОЭС Украины, синхронизированную с энергосистемами России, Беларуси и Молдовы, импорт составил 82,9 миллиона кВт-ч, или 0,6% от общего производства электроэнергии в данной торговой зоне. В частности, из России – 33,99 миллиона кВт-ч, а из Беларуси – 48,9 миллиона кВт-ч.