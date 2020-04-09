Пенсии в Украине пересчитают уже с 1 мая – ПФ

Размер индексации составит 11%.

Индексация пенсий будет проведена 1 мая 2020 года, и ее размер составит 11%.

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Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

"1 апреля 2020 Кабинетом Министров Украины принято постановление № 251 "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году", которое регулирует вопросы проведения индексации пенсий в 2020 году. Постановлением определена дата проведения индексации пенсий в 2020 году: это - 1 мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перерасчет пенсий будет проводиться с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11.

В случае, когда размер повышения в результате перерасчета пенсии окажется менее 100 гривен, будет установлена доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

"Выплата перечисленных пенсий будет осуществляться начиная с мая месяца 2020 года в установленном порядке через уполномоченные банки или доставлена домой почтальонами АО "Укрпошта", - говорится в сообщении фонда.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение о повышении пенсионных выплат и предоставлении социальной поддержки отдельным категориям населения. В частности, решение включает введение с апреля 2020 года ежемесячной выплаты в размере 500 гривень пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсии не превышает 9205 гривень.

Также решение правительства предусматривает проведение в мае индексации пенсий на 11% для 7 миллионов пенсионеров.

Кроме того, в апреле будет проведена выплата единовременного пособия в размере 1 тысяч гривень для пенсионеров, которые получают по состоянию на 1 апреля пенсию меньше 5 тысяч гривень.