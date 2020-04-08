Пенсионерам старше 80 лет начали доплачивать по 500 гривень: детали

Выплата предусмотрена для пенсионеров, у которых пенсия не превышает 9205 гривень.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал выплату компенсаций к пенсии за апрель пенсионерам старше 80 лет. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

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«Во исполнение постановления Кабинета министров Украины от 01.04.2020 №251 "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году" с 1 апреля пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше, к пенсиям установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 500 гривень», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что компенсационную выплату будут получать пенсионеры, у которых пенсия не превышает 9205 гривен. В то же время, после установки такой выплаты пенсия не может быть больше указанного размера.

«Кроме того, для граждан старше 80 лет, получающих пенсию, назначенную в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и имеющих страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, минимальная пенсионная выплата не может быть меньше, чем 2600 гривень», - подчеркнули в пресс-службе.

В ПФУ также сообщили, что Пенсионный фонд уже провел соответствующие перерасчеты для 1,48 млн пенсионеров, достигших возраста 80 лет, и изготовил выплатные ведомости, которые были переданы банкам и отделениям «Укрпошты».

Выплата компенсации за апрель была начата вчера тем пенсионерам, у кого дата выплаты по 7 число включительно.

«Другие пенсионеры старше 80 лет получат дополнительные средства в определенную им дату выплаты вместе с пенсией за апрель. Соответствующая ежемесячная компенсационная выплата будет устанавливаться и другим пенсионерам по достижении ими возраста 80 лет», - говорится в сообщении.

В ПФУ напомнили, что пенсии поступят получателям на счета в уполномоченных банках или будут доставлены почтальонами «Укрпошты» домой.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял решение о повышении пенсионных выплат и предоставлении социальной поддержки отдельным категориям населения. В частности, решение включает введение с апреля 2020 года ежемесячной выплаты в размере 500 грн пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсии не превышает 9205 грн.

Также решение правительства предусматривает проведение в мае 2020 года индексации пенсий на 11% для 7 млн пенсионеров.

Кроме того, в апреле будет проведена выплата одноразовой помощи в размере 1 тыс. грн для пенсионеров, получающих по состоянию на 1 апреля 2020 года пенсию менее 5 тыс. грн.