Как повлияет на экономику Украины коронавирусный кризис: прогнозы банкира
Согласно базовому сценарию, экономика Европы за год упадет на четыре процента, а экономика Украины - на пять.
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Такое мнение высказал глава правления крупнейшего в Украине банка с иностранным капиталом «Райффайзен Банка Аваль» Александр Писарук в интервью агентству УНИАН.
По его словам, сценарий для экономики будет определяться продолжительностью ограничительных мер, введенных в мире во избежание распространения вируса.
«По базовому сценарию, ограничительные меры будут ослаблены до начала лета, экономика Европы за год упадет на четыре процента, а экономика Украины - на пять. И это будет естественно по сравнению с другими странами», - сказал Писарук.
В то же время он отметил, что по консервативному сценарию ситуация будет гораздо хуже - разница между богатыми и бедными странами станет больше.
«Украина не может себе позволить сидеть на карантине очень долго. Если он затянется до осени, экономика может упасть на десять - пятнадцать процентов. И будет повторение 2014 года. Решение властей ввести карантин было правильным, но страна не может остановиться на пять месяцев», - добавил банкир.
В то же время он высказал уверенность, что после грядущего кризиса экономика восстановится быстрее, чем это было в предыдущий мировой кризис в 2009 году.
Как сообщал УНИАН, рост реального ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,2% с 3,4% в 2018 году, или максимального показателя за последние 7 лет.
Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозируют падение мировой экономики из-за пандемии коронавируса и вызванного этим мирового кризиса.
Полный текст интервью читайте на сайте УНИАН.