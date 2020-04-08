Как повлияет на экономику Украины коронавирусный кризис: прогнозы банкира

Экономика Украины по базовому сценарию в этом году упадет на 5%, сообщил банкир. По его словам, это будет естественно на фоне других европейских стран.

Согласно базовому сценарию, экономика Европы за год упадет на четыре процента, а экономика Украины - на пять.

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Такое мнение высказал глава правления крупнейшего в Украине банка с иностранным капиталом «Райффайзен Банка Аваль» Александр Писарук в интервью агентству УНИАН.

По его словам, сценарий для экономики будет определяться продолжительностью ограничительных мер, введенных в мире во избежание распространения вируса.

«По базовому сценарию, ограничительные меры будут ослаблены до начала лета, экономика Европы за год упадет на четыре процента, а экономика Украины - на пять. И это будет естественно по сравнению с другими странами», - сказал Писарук.

В то же время он отметил, что по консервативному сценарию ситуация будет гораздо хуже - разница между богатыми и бедными странами станет больше.

«Украина не может себе позволить сидеть на карантине очень долго. Если он затянется до осени, экономика может упасть на десять - пятнадцать процентов. И будет повторение 2014 года. Решение властей ввести карантин было правильным, но страна не может остановиться на пять месяцев», - добавил банкир.

В то же время он высказал уверенность, что после грядущего кризиса экономика восстановится быстрее, чем это было в предыдущий мировой кризис в 2009 году.

Как сообщал УНИАН, рост реального ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,2% с 3,4% в 2018 году, или максимального показателя за последние 7 лет.

Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозируют падение мировой экономики из-за пандемии коронавируса и вызванного этим мирового кризиса.

Полный текст интервью читайте на сайте УНИАН.