Сальдо НДС в І квартале 2020 увеличилось на 64% по сравнению с 2019 годом - глава ГНС Верланов

В первом квартале 2020 года сальдо НДС почти на 64% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов.

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“Задача Минфина на І квартал по НДС выполнена на 101,7%. Мало кто верил, что это возможно в современных условиях, но, как говорят в футболе, счет на табло. Этот результат лучше любых слов говорит, эффективной ли была наша борьба со «скрутками» и другими минимизационными схемами”, - отметил глава ГНС.

Он также отметил, что в условиях замедления экономики налоговая все равно фиксирует увеличение поступлений от НДС.

“База налогообложения с прошлого года снизилась на 1,4%, а суммы к оплате выросли на 6,5%. В первом квартале сальдо НДС почти на 64% больше, чем в прошлом году. Вот так выглядит реальная борьба с теневыми схемами!”, - подытожил Сергей Верланов.