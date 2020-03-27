МВФ может помочь странам-членам Фонда с дефицитом иностранной валюты

Фонд уже принял меры по оказанию помощи в погашении задолженности для своих самых бедных членов.

Международный валютный фонд (МВФ) планирует изучить дополнительные возможности для помощи странам-членам, испытывающим дефицит иностранной валюты в связи с эпидемией коронавируса и возникшим экономическим кризисом.

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Об этом сообщается в совместном заявлении председателя Международного валютно-финансового комитета (МВФК) Лесетьи Кганьяго и директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.

«Выходя за рамки своих традиционных механизмов кредитования, МВФ изучит дополнительные возможности, чтобы помочь странам-членам, испытывающим дефицит иностранной валюты. Эти вопросы будут обсуждаться Исполнительным советом МВФ в ближайшие недели. Наша общая цель - сделать реагирование МВФ на кризис еще более эффективным, помогая его членам быстрее и сильнее восстанавливаться», - говорится в заявлении.

Сообщается, что МВФ уже принял меры по оказанию помощи в погашении задолженности для своих самых бедных членов в рамках Фонда сдерживания и ликвидации последствий катастрофы.

«Мы находимся в беспрецедентной ситуации, когда глобальная пандемия здравоохранения превратилась в экономический и финансовый кризис. С внезапной остановкой экономической активности, в 2020 году глобальное производство сократится. Страны-члены уже приняли чрезвычайные меры для спасения жизней и защиты экономической активности. Но нужно больше. Первоочередное внимание следует уделять адресной финансовой поддержке уязвимых домохозяйств и предприятий для ускорения и усиления восстановления в 2021 году», - сообщается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк и Международный валютный фонд призвали страны "Большой двадцатки" (G20) отложить взыскание долгов по кредитным договорам с правительствами самых бедных стран мира в связи с экономическими трудностями, вызванными распространением коронавируса в мире.

16 марта Международный валютный фонд выразил готовность мобилизовать кредитный потенциал в размере 1 трлн долларов для помощи странам - членам Фонда во время эпидемии коронавируса.