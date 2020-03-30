Кабмин предлагает национализировать украинские компании для их оздоровления

По решению правительства акции компаний могут приобретаться в обмен на гособлигации Украины.

Кабинет министров Украины предлагает выкупать акции частных украинских компаний при необходимости их финансового оздоровления.

Читайте такжеКоронавирус разоряет мир: СМИ подсчитали, сколько нужно заплатить за реанимацию мировой экономики

Об этом говорится в законопроекте об изменениях в государственный бюджет Украины на 2020 год (№3279), обнародованном на сайте Верховной Рады.

"Установить, что с целью финансового оздоровления субъектов хозяйствования - резидентов Украины по решению Кабинета министров Украины могут приобретаться в порядке, определенном законом, акции (доли, паи) субъектов хозяйствования - резидентов Украины в обмен на государственные облигации Украины", - отмечается в документе.

Также сообщается, что на объем выпущенных облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов будет увеличивать соответствующие показатели финансирования государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил и передал на рассмотрение Верховной Рады проект изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год, который предполагает увеличение дефицита на 202,1 миллиарда гривень или втрое – до 298,4 миллиарда гривень.

Также Кабмин утвердил обновленный макроэкономический прогноз на текущий год, согласно которому ожидается падение экономики на 3,9%, ускорение инфляции до 8,7% и среднегодовой курс гривни на уровне 29,5 гривни/доллар.