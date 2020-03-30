Проект изменений в госбюджет-2020 обнародован: детали

Правительство предлагает увеличить дефицит на 200 млрд грн, или до 6% ВВП.

Кабинет министров утвердил и передал на рассмотрение Верховной Рады проект изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год.

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Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте парламента поздно вечером в воскресенье, 29 марта (3279), сегодня его текст обнародовали.

Как сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, ссылаясь на представленный проект в ходе заседания Кабинета министров в воскресенье, 29 марта, правительство в этом проекте предлагает сократить бюджетные доходы на 100 млрд грн, увеличить расходы на такую же сумму и, соответственно, увеличить дефицит на 200 млрд грн, или до 6% ВВП.

«Основной посыл изменений бюджета — создание стабилизационного фонда, который должен помочь правительству в борьбе с эпидемией коронавируса. Стабилизационный фонд должен быть в размере 99 млрд грн и им, по задумке, правительству можно будет пользоваться во время карантина и еще один месяц после него», - написал депутат.

По его словам, также проект предполагает увеличение госзаимствований на 277,5 млрд грн, из которых 146,5 млрд грн – внутренние, что может быть скрытой эмиссией.

Также Гончаренко сообщил, что в проекте сокращаются поступления от приватизации до 0,5 млрд грн с 12 млрд грн, запланированных ранее.

Помимо этого, он сообщил, что финансирование дефицита Пенсионного фонда из госбюджета предлагается увеличить на более чем 19 млрд грн – до 192 млрд грн.

При этом расходы Министерства здравоохранения предлагается увеличить всего на 472 млн грн.

Согласно впоследствии обнародованному проекту на сайте Верховной Рады, корректировка бюджета предполагает сокращение доходной части на 123 млрд грн – до 972,6 млрд грн, увеличение расходной части на 79,2 млрд грн – до 1,263 трлн грн, увеличение дефицита на 202,1 млрд грн, или втрое – до 298,4 млрд грн. Предельный объем госдолга предлагается установить в объеме 2,384 трлн грн.

При этом правительство предлагает на 2020 год приостановить действие статей Бюджетного кодекса Украины относительно соблюдения предельного уровня бюджетного дефицита, предельного объема государственных гарантий и предельного объема гарантированного государством долга.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил обновленный макроэкономический прогноз на текущий год, согласно которому ожидается падение экономики на 3,9%, ускорение инфляции до 8,7% и среднегодовой курс гривни на уровне 29,5 грн/долл.