Минфин сегодня не будет размещать гривневые ОВГЗ

В то же время, сегодня состоится размещение облигаций, номинированных в долларах и евро.

Министерство финансов Украины на сегодняшнем еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) не будет предлагать инвесторам гривневые бумаги.

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Как сообщается на сайте министерства, в то же время, сегодня состоится размещение облигаций, номинированных в долларах и евро со сроками обращения 85 и 414 дней соответственно.

Как сообщал УНИАН, на прошлом ОВГЗ-аукционе 17 марта Минфин привлек в госбюджет 71,6 млн долл.

Неделей ранее Минфин отменил еженедельный ОВГЗ-аукцион, запланированный на 10 марта, в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами.

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа за январь-февраль 2020 года привлекло в государственный бюджет 28,3 млрд грн и 202 млн долл.