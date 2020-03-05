Нерезиденты кончились: что будет с долгами и курсом гривни

На украинском долговом рынке произошел перелом: объем размещения гривневых облигаций внутреннего государственного займа резко снизился, а ставки привлечения заимствований прекратили непрерывное падение, продолжавшееся в прошлом и начале текущего года, замерев около отметки в десять процентов годовых.

С начала текущего года, в январе, Министерство финансов Украины еще размещало гривневые ОВГЗ в объеме по шесть миллиардов гривень за аукцион, большую часть из которых традиционно выкупали нерезиденты. Но с середины февраля объем продаж упал до полутора миллиардов гривень за аукцион, а нерезиденты приостановили покупки.

Судя по скромным результатам последнего еженедельного аукциона, в ходе которого Минфин получил гривневые средства на сумму чуть более одного миллиарда, февральская тенденция продолжилась и в марте.

В Минфине объяснили происходящее ухудшением ситуации на внешних рынках капитала под влиянием нарастающего негатива из-за эпидемии коронавируса и угрозы мировой рецессии. В таких условиях интерес инвесторов к вложениям в высокорисковые активы, к которым относятся и украинские долги, резко снизился.

Меж тем, в Национальном банке Украины пока называют происходящее нормальной рыночной ситуацией, так как в поисках равновесия любой нормальный рынок под влиянием спроса и предложения проходит фазы высоких и низких ставок.

Тем временем, национальная валюта Украины, для которой повышенный интерес иностранцев в прошлом году стал одним из ключевых факторов укрепления более чем на пятнадцать процентов, с начала марта стремительно снижается и уже приблизилась к отметке в 25 гривень за доллар.

Ситуация усугубляется тем, что украинский бюджет за январь-февраль отстает от плана по доходам на двенадцать процентов, то есть, вопрос финансирования бюджетного дефицита остается достаточно острым. Возобновят ли нерезиденты покупку украинских ОВГЗ, или Минфину придется искать другие источники финансирования?

Аппетит прошел

Как отметил старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович, нерезиденты снизили аппетит к украинским ОВГЗ ещё в конце прошлого года, когда Минфин начал ограничивать объёмы размещений и ускорил снижение ставок. Видимо, к таким резким изменениям они не были готовы, потому сейчас не торопятся с реинвестированием.

В то же время, эксперт назвал некоторое повышение ставок по ОВГЗ хорошим сигналом, подтверждающим гибкость Минфина и готовность при необходимости не только снижать, но и повышать ставки.

Котович прогнозирует, что дальнейшее движение ставок будет во многом зависеть от решения НБУ по учётной ставке, ожидаемого на следующей неделе.

В частности, снижение ставки позволит рассчитывать на дальнейшее снижение доходности по ОВГЗ сроком обращения до года, что повысит привлекательность облигаций с более длительным сроком и снизит риски рефинансирования бюджета.

По оценкам эксперта, для погашения гривневого долга до конца года Минфину понадобится чуть более сорока миллиардов гривень, то есть, в среднем нужно привлекать по четыре-пять миллиардов гривень в месяц, что не будет проблемой даже в отсутствие нерезидентов, за счет вложений отечественных инвесторов.

«Той поддержки гривни, которую она получала от нерезидентов большую часть прошлого года, уже, скорее всего, не будет. Но мы ожидаем, что в первом полугодии иностранцы продолжат вкладывать новые средства в ОВГЗ, чем будут увеличивать предложение валюты на рынке», - сказал агентству УНИАН Котович.

Снижение аппетита к украинским бумагам – это еще полбеды, поскольку в условиях нарастающей истерии на мировых рынках нерезиденты теоретически могут принять решение сократить рисковые вложения, то есть, начать распродажу ранее купленных ОВГЗ с последующим выводом из страны эквивалентного объема валюты.

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий считает реализацию такого сценария маловероятной.

«Если иностранцам сильно и одновременно «припрет» выйти из ОВГЗ, то они просто не смогут этого сделать. Никто у них такой объем не купит, а если и купит, то со скидкой 40 – 60 процентов. То есть, много валюты накупить на вырученные деньги они не смогут», - поясняет эксперт.

Что будет с гривней

По оценкам экспертов «Райффайзен Банка Аваль», сильный рост национальной валюты Украины 2019 года вряд ли повторится в текущем году.

«В краткосрочной перспективе мы ожидаем, что обменный курс по отношению к доллару США будет на текущих уровнях - между 24,5 и 25 гривень за доллар. Наш прогноз на конец 2020 года: 26 гривень за доллар», - говорится в аналитическом отчете банка, имеющемся в распоряжении УНИАН.

Факторами стабильности гривни в текущем году эксперты назвали рост международных резервов, макроэкономическую стабилизацию, умеренный рост затрат на импорт из-за ожиданий относительно низких цен на нефть и природный газ, накопление значительных запасов газа на фоне теплой зимы, определенное охлаждение потребительского спроса, продолжающийся приток переводов от трудовых мигрантов и доходов от транзита газа.

В то же время, негативными факторами для украинского валютного рынка могут стать значительное снижение процентных ставок, длительная задержка в выплате средств по новой программе с Международным валютным фондом, возможное сокращение экспорта сельскохозяйственной продукции в связи с неблагоприятной погодой, замедление мировой экономики и связанное с этим снижение спроса на украинскую железную руду и металлургическую продукцию, замедление темпов роста денежных переводов от мигрантов.

Эксперты напомнили, что в текущем году, как и в прошлом, Украине предстоят пиковые платежи по валютным долгам в объеме порядка десяти миллиардов долларов, потому для сохранения финансовой стабильности критически важно оперативно возобновить сотрудничество с международными партнерами и воздерживаться от наращивания популистских расходов, не подкрепленных соответствующим ростом доходной части бюджета.

Хороших новостей пока нет

Осторожный оптимизм участников рынка и экспертов тает с каждым днем, потому что глобально хороших новостей для украинского бюджета и национальной валюты пока нет. А число плохих увеличивается.

Скорее всего, Украина сможет начать новую программу с ключевым кредитором – Международным валютным фондом не ранее осени, поскольку парламент занят рассмотрением тысяч поправок к земельной реформе и до мая может просто не успеть принять другие необходимые для старта новой программы решения.

Тем временем, в мае ожидаются кадровые перестановки в МВФ, включая назначение нового руководителя миссии по Украине и нового главы европейского департамента Фонда. Эти перестановки могут сказаться на скорости принятия решения о новой программе для Украины.

Меж тем, коронавирус, так напугавший финансовые рынки всего мира, уже пришел в Украину. На этой неделе первый случай заболевания подтвердился у жителя Черновцов, прибывшего из охваченной эпидемией Италии. И судя по опыту других стран, этот случай может стать далеко не последним.

Ситуация усугубляется кадровыми перестановками во властной верхушке страны, в частности, сменой правительства. Пост министра финансов 4 марта вместо опытной Оксаны Маркаровой занял Игорь Уманский. Он также имеет обширный опыт в сфере государственных финансов: в 2009-2010 году руководил Минфином в статусе исполняющего обязанности министра, а в 2014-2015 - занимал пост первого заместителя министра.

Новый глава Минфина по своей прежней практике придерживался консервативных взглядов в отношении государственного долга, в частности, критиковал проведенную в 2015 году реструктуризацию и выпуск варрантов, выплаты по которым привязаны к росту ВВП.

Однако, даже при наличии опыта и необходимой квалификации новому руководителю понадобится время, чтобы вникнуть в дела и сформировать команду. А время не ждет.

В этой ситуации остается только надеяться, что украинским властям и национальной валюте удастся пережить надвигающийся шторм с минимальными потерями, без новых антирекордов, съедающих и без того невысокие доходы украинцев.

Ольга Гордиенко