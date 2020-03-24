Шмыгаль обещает выплаты всем, кто остался без работы из-за карантина

В правительстве обещают, что общая программа поддержки людей будет внедрена в апреле-мае.

Государство выплатит украинцам, которые остались без работы, или не смогут работать из-за карантина, финансовую помощь в установленном законодательством размере с так называемого стабилизационного фонда, который вскоре сформируют.

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Об этом премьер-министр Денис Шмигаль заявил в эфире телеканала ICTV и добавил, что средства будут платить для того, чтобы люди смогли находиться дома в период карантина.

«Доплаты, о которых я говорил, социальные выплаты, они могут осуществляться фондом страхования на случай безработицы уже сейчас... Мы точно обеспечим выплату всем, кто официально находился в отпуске или был уволен с работы», – сказал Шмигаль.

Общая программа поддержки людей будет внедрена в апреле-мае. Ведется работа для того, чтобы оказать одноразовую финансовую поддержку пенсионерам на время карантина.

Премьер-министр добавил, что в ближайшее время в Украине появится стратегический экономический совет развития страны, вместе с которым будут принимать шаги для наиболее мягкого прохождения экономического кризиса и дальнейшего развития экономики после него.