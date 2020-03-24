Размер стабилизационного фонда составит около 200 миллиардов гривень – Шмыгаль

Шмыгаль подчеркнул, что Украина сейчас находится в лучшем положении, чем во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.

Размер стабилизационного фонда, который должен помочь государству пройти без потрясений экономический кризис, составит около 200 миллиардов гривень.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Мы создаем стабилизационный фонд государства, его размер будет в районе 200 миллиардов гривень. Этого будет абсолютно достаточно, чтобы обеспечить пенсионеров, тех, кто сегодня будет нуждаться в помощи в связи с тем, что потеряет работу или будет сидеть без работы. Мы действительно сегодня фактически остановили страну, остановили транспорт, межобластное сообщение, остановлена большая часть малого и среднего бизнеса. Государство должно поддержать этих людей и этот бизнес, и ресурс у государства для этого есть», - сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что Украина сейчас находится в лучшем положении, чем во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, однако он также добавил, что, по оценкам экспертов, нынешний экономический кризис будет более глубоким.

Как сообщал УНИАН, по подсчетам экспертов, из-за борьбы с коронавирусом и мировой экономический кризис, который эта болезнь провоцирует, падение украинской экономики по итогам 2020 года составит от 4 до 9%.

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