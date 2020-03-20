Нацбанк за неделю потратил на поддержку гривни свыше $1 миллиарда

На минувшей неделе регулятор потратил на поддержку гривни 981,6 млн долл.

Национальный банк Украины на текущей неделе – с 16 по 20 марта - продал на межбанковском валютном рынке на 1,038 млрд долл. больше, чем купил.

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Как сообщается на сайте регулятора, общий объем продажи валюты составил 1,088 млрд долл., но в отличие от предыдущей недели Нацбанк смог купить 50 млн долл.

Согласно приведенным данным, с начала года НБУ продал на межбанке на 1,390 млрд долл. больше, чем купил.

На минувшей неделе регулятор потратил на поддержку гривни 981,6 млн долл., а в 2019 году пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанке на 7,9 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 23 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,74 грн/долл., то есть гривня, после двухнедельного падения, укрепилась к доллару на 6 копеек.

Гривня укрепилась и на межбанковском валютном рынке - к закрытию торгов в пятницу котировки к доллару выросли до 27,45/27,55 грн/долл.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева в пятницу осталась на уровне среды и четверга - 28,50 грн за доллар.

На украинском валютном рынке две недели наблюдался повышенный спрос на валюту, вызванный ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса.