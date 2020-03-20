Курс к евро также укрепился - на 45 копеек, до 29,64 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 23 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,74 грн/долл., то есть, гривня после двухнедельного падения укрепилась к доллару на 6 копеек.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 29,64 грн/евро, то есть, евро также укрепился - на 45 копеек.

Гривня укрепилась и на межбанковском валютном рынке - к 15.00 в пятницу котировки к доллару выросли до 27,43/27,53 грн/долл., к евро - до 29,37/29,48 грн/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева в пятницу осталась на уровне среды и четверга - 28,50 грн за доллар, а стоимость евро просела второй день подряд – на этот раз до 30,70 грн.

Как сообщал УНИАН, на украинском валютном рынке две недели наблюдался повышенный спрос на валюту, вызванный ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса.

В НБУ заявили, что не будут вводить ограничения на валютном рынке Украины и продолжат сглаживать чрезмерные колебания посредством продажи валюты из резервов.

На минувшей неделе регулятор потратил на поддержку гривни 981,6 млн долл., за четыре дня на текущей неделе – 938 млн долл.

По информации НБУ, текущий объем резервов превышает 24 млрд долл.

В 2019 году Нацбанк пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 7,9 млрд долл.