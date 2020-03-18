Из-за коронавируса работу могут потерять 25 миллионов человек

Если правительства не предпримут оперативных мер для борьбы с последствиями пандемии коронавируса, работу потеряют миллионы людей, подсчитали в Международной организации труда.

Пандемия коронавируса может вызвать глобальный экономический кризис и привести к тому, что около 25 миллионов людей по всему миру могут потерять работу, если правительства не будут использовать оперативные меры для защиты работников, заявила в среду, 18 марта, Международная организация труда (ILO).

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"Однако, если мы увидим международную ответственную скоординированную политику, как это произошло во время мирового кризиса 2008-2009 годов, то влияние на глобальную безработицу может быть существенно ниже", - подчеркнули в ILO. Там также подсчитали, что в результате пандемии работники по всему миру только в этом году могут потерять от 860 миллиардов долларов до 3,4 триллиона долларов.

В организации призвали к срочным, масштабным и скоординированным мерам для защиты работников, поддержке рабочих мест и доходов, а также стимулированию экономики, пишет “Немецкая волна”.

Как сообщалось ранее, для борьбы с последствиями пандемии Еврокомиссия планирует направить 37 миллиардов евро и один миллиард евро - на поддержку пострадавших от пандемии предприятий.

Власти Италии, где зафиксировано наибольшее количество случаев инфицирования среди всех стран ЕС, пообещала пострадавшим секторам экономики 3,6 миллиарда евро.

В свою очередь, министр экономики Германии заявил о готовности выделить бизнесу 500 миллиардов евро для преодоления последствий пандемии коронавируса для экономики страны.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что власти страны готовы предоставить компаниям и гражданам через налоговые отсрочки 55 миллиардов канадских долларов для борьбы с пандемией.